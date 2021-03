Dobré správy z odvetvia, ktoré sa môže javiť ako odpísané

Môj dnešný blog bude iný, stručnejší a menej náučný. Asi bude vyznievať trošku „americky“ pozitívne, obzvlášť v kontraste k bežným titulkom v médiách týchto dní.

Ja by som sa však chcela podeliť o svoje nadšenie, víziu, optimizmus a vieru v odvetvie Business Meetings.

Minulý týždeň som mala „call“ so Sarah Fleming z konzultačnej firmy Sarah Fleming Associates v UK. Sarah sa viac ako dve dekády profesionálne venuje asociačným kongresom a špecializuje sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí pre destinácie, kongresové centrá a iné inštitúcie. Jej blog nedávno uverejnil magazín AMI, odporúčam, zaujímavé čítanie.

Bavili sme sa hlavne o tom, že aj keď sa súčasný stav v odvetví dá bez preháňania nazvať katastrofou, ona so svojím tímom majú práve teraz plné ruky práce. Aktuálne pracujú na bidoch (kandidatúrach na kongresy) pre roky 2024-2027 a ich najviac vzdialený kongres je dokonca na rok 2032! Znie to až neuveriteľne, však?

Ich klientami sú hlavne kongresové centrá a destinačné marketingové organizácie (DMO), pričom podľa Sarah je zjavné, že veľa DMOs má v súčasnosti problém s financovaním a ich profesionálne tímy sa čiastočne rozpadávajú. Podľa European Cities Marketing, ktoré združuje 120 DMOs v Európe, trpia viac než dve tretiny týchto organizácií znížením rozpočtu, pričom väčšina z nich aj o viac ako 50%. Najviac postihnuté sú tie, ktorých financovanie je závislé na výbere mestskej dane a na príspevkoch od členov, čo ukazuje aj na fakt, že je na čase zamyslieť sa nad novými modelmi financovania do budúcnosti.

Prečo to píšem? Hlavne preto, aby sme si uvedomili, že sme na tom možno lepšie, než sa to na prvý pohľad zdá.

Naše Bratislavské DMO, Bratislava Tourist Board a v rámci neho Bratislava Convention Bureau majú od mesta aj od štátu prisľúbených takmer 100% rozpočtu z predošlých rokov a môžu pokračovať vo svojich marketingových aktivitách.

Naše Ministerstvo dopravy a výstavby práve zakladá novú národnú agentúru pre cestovný ruch a (snáď) aj národné Convention Bureau.

Po médiách „lietajú“ správy o novom kongresovom a kultúrnom centre pre Bratislavu, ktorého výstavba bude bezpochyby veľkým aktualizačným momentom v rámci odvetvia a jeho otvorenie ozajstnou chvíľkou slávy pre mesto i krajinu. Teda samozrejme za predpokladu, že to bude hlavne kongresové a nie „len“ kultúrne centrum.

OK, možno nie všetko z toho bude hneď zajtra, ale myslím, že by sme minimálne mohli zdvihnúť zrak od negatívnych správ a uvedomiť si, akú obrovskú šancu pre obnovu ekonomiky týmto dostávame. Zámerne píšem obnovu ekonomiky, nie obnovu cestovného ruchu. Opäť je na mieste zdôrazniť, že business meetings a hlavne kongresy by nemali spadať pod nálepku turizmu, pretože ich „nakopávací“ potenciál predstavuje významnú súčasť rozvoja a obnovy mesta či krajiny a strategicky by mali spadať skôr pod agendu regionálneho rozvoja a inovácií alebo hospodárskej politiky.

Máme teda všetky nástroje na to, aby sme naštartovali nové procesy v destinačnom marketingu, a prebudovali brand krajiny či mesta na značku, ktorá bude predstavovať viac ako pekné logá a videá so zábermi na Tatry. Brand, ktorý bude hovoriť jasne o tom, prečo sa sem oplatí prísť. Brand, ktorý bude krajine prinášať peniaze, podporovať jej reputáciu a ktorého benefity pocítia aj ďalšie generácie.

Nástroje teda sú, poďme ich použiť múdro. „Návody na použitie“ sú už dávno vymyslené, stačí sa len inšpirovať úspešnými a porovnateľnými kongresovými destináciami. O tom, ktoré to sú a prečo, možno v ďalšom blogu.