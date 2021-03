Máme hotové domáce úlohy?

Ak ste čítali niektoré z mojich blogov, tak ste si asi všimli, že kongresový cestovný ruch neberiem ako cestovný ruch. Skrátka si myslím, že Meeting Industry ďaleko presahuje rozmer turizmu.

Jedná sa totiž o prierezové odvetvie, ktoré sa dotýka či dokonca priamo zasahuje do kompetencií viacerých rezortov či odvetví. Pokúsim sa zopár vymenovať:

doprava – asi netreba vysvetľovať, navyše, na Slovensku máme cestovný ruch „zaparkovaný“ na Ministerstve dopravy a výstavby SR, čo je anomália minimálne európskych rozmerov

medzinárodné vzťahy – veď kto už iný by mal napomáhať obchodným podujatiam ako naši diplomati v zahraničí

hospodárska politika a priame zahraničné investície – túto tému som načrtla v jednom zo starších blogov

školstvo, výskum a vývoj – medzinárodné kongresy sú jedným z najúčinnejších nástrojov na výmenu know-how a taktiež na zviditeľňovanie výskumných i akademických úspechov štátu, z čoho benefitujú aj univerzity v rámci zvyšovania počtu (platiacich) zahraničných študentov

regionálny rozvoj a inovácie - kongresy sú urýchľovačom zavádzania inovácií do praxe a predstavujú úžasný nástroj pre obnovu a rozvoj ekonomiky, o tom asi v samostatnom blogu

kultúra – kultúrno-spoločenské prínosy odvetvia Business Meetings sú asi viac než zjavné, možno len úsmevný príklad z Írska. Dublinské Convention Bureau totiž poskytuje priame subvencie pre organizátorov kongresov na sprievodný program s prvkami Írskej kultúry. Áno, tušíte správne, aj na ochutnávky Írskej whisky :).

rezorty vnútra a obrany – v prípade štátnických podujatí je ich rola viac než kľúčová

a v neposlednom rade zasahujú kongresy do komunálnych záležitostí, prinášajú zamestnanosť, vplývajú na reputáciu mesta, regiónu i celej krajiny a prinášajú aj priame benefity pre obyvateľov.

Prečo to píšem? Už viac ako rok sa v médiách skloňuje výstavba nového kongresovo-kultúrneho centra a znovu založenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Jej nový názov by mal znieť Slovakia Travel. Predpokladám, že ide zatiaľ o pracovný názov, nakoľko „Travel“ neobsahuje zásadnejšiu súčasť odvetvia, ktorým je Tourism, čiže organizovaný cestovný ruch.

Národnú agentúru vrátane národného convention bureau sme si v roku 2016 zrušili. Odvtedy sa marketing krajiny viac či menej zlučoval s účasťou na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Teraz má prísť k renesancii pôvodnej agentúry.

Účelové kongresové centrum sme tu nikdy nemali. Zopár kultúrnych áno, aj keď máloktoré z nich aktuálne spĺňa potrebné štandardy. Aj preto je zámer postaviť nové kongresovo-kultúrne centrum stredobodom pozornosti celej branže. Respektíve tých zopár vojakov v poli, ktorí roky profesionálne prezentujú a tiež reprezentujú krajinu na tomto poli, často z vlastných zdrojov a na vlastné riziko. Zatiaľ sa ich štát nepýtal, aké parametre by malo kongresové centrum mať, aby bolo funkčné a naplnilo potreby cieľovej skupiny. Navyše, pri vyčísľovaní návratnosti investície štátu do kultúrno-kongresového centra sa do úvahy berú hlavne príjmy z kongresov. To potvrdzuje aj komunikácia občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum, ktorá opodstatnenosť výstavby centra stavia hlavne na tomto pilieri, teda na výdavkoch organizátorov a delegátov v rámci medzinárodných kongresov.

Developeri si svoju domácu úlohu urobili dobre. Zjavne pochopili, že pôjde o stavbu generácie. Väčšina projektov, teda aspoň podľa mediálnych zmienok, vyzerá byť pripravených naozaj kvalitne.

Otázkou je, ako je na túto investíciu pripravený štát. Chystáme sa vynaložiť cca 60 miliónov z verejných zdrojov na bezpochyby potrebnú a významnú stavbu, no nikde o tom neprebieha verejná odborná diskusia.

Vieme, ako sem tie kongresy dostať? Vieme, čo potrebuje bežný organizátor medzinárodného kongresu? Vie mesto a/alebo kraj, čo sa od neho v rámci kandidatúr a hosťovania kongresov očakáva? Máme čo ponúknuť akademikom a vedcom, našim prepotrebným ambasádorom v snahe o získanie kongresu pre krajinu? Vedia naše zahraničné zastúpenia vyvinúť aktivity pre úspešné kandidatúry? Vieme, ako nás vníma svet tam vonku za našimi hranicami?

Chýba tu skrátka odborná a hlavne medzirezortná diskusia o tom, čo všetko potrebujeme stihnúť dovtedy, kým bude centrum postavené. Ono sa to môže zdať ako príliš ďaleký časový horizont, avšak pravdou je, že začiatkom roka 2023 by sme mali byť pripravení ponúkať destináciu aj s jej novým kongresovým centrom. Aspoň „na papieri“.

Teraz to možno trošku preženiem, ale postaviť „barák“ za 60+ miliónov Eur totiž nestačí na to, aby sem začali chodiť medzinárodné kongresy a zahraničné investície.

Máme unikátnu možnosť nastaviť si všetky parametre na to, aby sme sa cca o rok vedeli zodpovedne pustiť do kandidatúr. Pre začiatok si to môžeme natrénovať na lokálnych podujatiach, neskôr prejdeme na menšie regionálne, a od 2023 aj na tie väčšie európske či tisícové svetové.

Pandémia sa raz skončí a ak si štát, jeho jednotlivé rezorty, mesto, kraj a aj súkromný sektor urobia svoje domáce úlohy svedomito, obnova ekonomiky aj cez kongresové podujatia sa môže podariť pomerne rýchlo.