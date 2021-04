Porovnávajme porovnateľné

V jednom z predošlých blogov som si sama sebe navrhla spraviť článok o tom, s kým by sa Bratislava na kongresovej scéne mala porovnávať a prečo.

Dnes ma zaujal jeden článok z ICCA portálu. Je o tom, že venues (čiže eventové a kongresové priestory na prenájom) už dávno nie sú iba budovami, ale že majú nezastupiteľnú rolu v ekonomickom a sociálnom rozvoji miest a komunít.

Napadlo mi, že ak chceme porovnávať Bratislavu s inými kongresovými destináciami, malo by to byť nielen „spravodlivé“ porovnanie, ale že je na mieste spomenúť aj iné kongresové venues, samozrejeme v kontexte s ich aktivitami v odvetví.

OK, začnime klasickým klišé a postavme vedľa seba Bratislavu a Viedeň. Destináciu, ktorá má tri kongresové centrá, a pred pandémiou v Business Meetings „otočila“ okolo 1 miliardy Eur ročne. Tu sa odborná verejnosť delí na dva tábory. Jedni tvrdia, že Viedeň nikdy nedobehneme a načo sa vôbec snažiť (ad dobiehanie, v tom majú asi pravdu, nedobehneme). Druhý tábor argumentuje tým, že Viedeň je už tak plná, že si v pohode môžeme „prisvojiť“ tých 20% biznisu, ktorý sa tam už nezmestí a chcel by.

Na margo duelu Bratislava – Viedeň uvediem len toto. Viedeň sa nestala úspešnou kongresovou destináciou „cez noc“, ich aktívne a cielené snaženie o popredné priečky v rebríčkoch trvalo 25 rokov! Na čele ich convention bureau stál po celú tú dobu jeden človek a ich „krížnik“ sa 30 rokov nevychýlil ani i pol stupňa z vytýčeného kurzu. Sme niečoho takého schopní aj my?

Navyše, eventy, ktoré sa nezmestia do Viedne, neprídu automaticky do Bratislavy. Prečo? Lebo brand. Predávať niekomu Bratislavu, keď chce ísť do Viedne, je ako predávať niekomu Škodu (aj keď Superb), keď chce kúpiť Porsche. My si musíme vytvoriť vlastný brand a vlastný trh. Toľko k Viedni.

Čo takto Bratislava - Praha a/alebo Budapešť. Opäť zabehnuté destinácie s niekoľkými kongresovými centrami, prepojenou a za jeden povraz ťahajúcou biznis komunitou a štátom podporovanou propagáciou krajiny. Nie, ani s nimi by som Bratislavu neporovnávala. Jeden z dôvodov je podobný ako u Viedne – brand, ale o niečo viac asi zaváži veľkosť destinácie. Sú to proste veľkomestá so všetkým, čo k tomu patrí. Aj s preplnenými ulicami, nutnou rezerváciou stola na večeru, metrom, turistami preplneným centrom, kde pomaly nevidíte domáceho obyvateľa. Nie, ani títo susedia nie sú pre nás benchmarkom, vzorom možno.

Vybrala som si tri príklady, s ktorými by nám malo byť časom aj cťou sa porovnávať.

Glasgow (ICCA world ranking 2019 – 41. miesto)

Najväčšie mesto Škótska, aj keď nie jeho hlavné mesto, je veľkosťou podobné Bratislave (cca 600 tis. Obyvateľov). Okrem kiltov, futbalu, Lochneskej príšery a svetoznámej Škótskej whisky má Glasgow jednu zaujímavosť navyše. Pred rokmi mesto vsadilo na Business Meetings a teraz patrí medzi popredné kongresové a eventové destinácie v Európe. Ich Glasgow Convention Bureau je pravidelne oceňované ako jedno z najlepších na ostrovoch a Scottish Event Campus (SEC), multifunkčný komplex kongresových, eventových a výstavných budov je súčasťou európskej špičky. O subvenčnej schéme pre medzinárodné kongresy s názvom The Glasgow Model sa svojho času popísalo veľa článkov. Glasgow si vďaka kongresom z 2019-teho prilepšil o 150 miliónov GBP. Ešte sa vrátim k SEC, ide totiž u unikátnu ukážku pochopenia potrieb cieľovej skupiny. Súčasťou komplexu sú samostatné budovy pre kongres, pre eventy, výstavy a pre športové podujatia a veľkokapacitné koncerty, každá z nich slúži svojmu účelu a klienti sa teda nemusia uspokojiť s kompromisnými riešeniami. Brilantné.

Ľubľana (ICCA world ranking 2019 – 44. miesto)

Slovenia a Slovakia majú síce veľa spoločného, no v rámci fokusu na Business Meetings nás Slovinci jasne predbiehajú. Ľubľana má okolo 300 tisíc obyvateľov, no na rozdiel od Bratislavy dve účelové kongresové centrá priamo v pešej dostupnosti z historického centra. Jedno z nich je kongresovo-výstavné a druhé kultúrno-kongresové, pričom obe z nich disponujú naozaj veľkorysými pôdorysmi a to 21-tisíc a 36-tisíc m2. Zomknutá profesionálna komunita, aktívne členstvo v nadnárodných asociáciách a pravidelné hosťovanie tzv. „board meetingov“ popredných odvetvových organizácií urobili zo Slovinska kongresovú destináciu na 44-tej priečke ICCA rebríčka. A to ani nemajú poriadne letisko! :)

Krakow (ICCA world ranking 2019, 48-me miesto)

V roku 2014 otvorilo svoje brány nové kultúrno-kongresové centrum Ice Krakow. Na ploche 36-tisíc m2 sa nachádzajú 4 hlavné sály, ktoré sa dajú rozdeliť na 16 menších a k dispozícii je 30 priľahlých multifunkčných miestností. Podľa reportu „Meetings Industry in Krakow“ až dve tretiny biznis mítingov v centre tvoria kongresy a konferencie. Zaujímavosťou je, že hlavným investorom do kongresového centa je mesto Krakow. Nie štát.

Prečo je to zaujímavé? Poliaci majú podobný daňový systém ako my, čiže väčšina daňových príjmov z podnikateľskej činnosti nejde do mestskej ale do štátnej kasy (presnejšie cca 93% ide štátu a 7% ostáva v mestskom rozpočte). Na druhej strane cca 37% z príjmov daní fyzických osôb (teda zamestnancov a živnostníkov) ostáva mestu. Aj preto si mesto Krakow uvedomuje, že ak je ca 20% obyvateľov Krakowa zamestnaných v cestovnom ruchu a v Business Meetings, oplatí sa im tento segment podporovať z mestského rozpočtu.

Máte teraz ešte väčší pocit, že má naša konkurencia náskok celé svetelné roky? Nuž áno, má. Respektíve mala pred pandémiou. Náskok sa za posledný rok výrazne zmenšil, niektoré staršie kongresové centrá budú čeliť nutným investíciám do obnovy a modernizácie, nehovoriac o nových potrebách hybridných mítingov. Toto môže byť našou konkurenčnou výhodou. Ak si postavíme moderné a funkčné kongresové centrum a spojíme sily v rámci odvetvia i verejnej správy, môžeme si vytvoriť vlastný trh. Taký, v rámci ktorého bude brand Bratislavy a Slovenska synonymom dostupnosti, pohostinnosti, spoľahlivosti, zručnosti, umenia, profesionality a oduševnenia. A verím, že aj dobrého pomeru ceny a kvality ako doteraz.