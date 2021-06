U nás v rodine používame často rôzne hlášky z filmovej „klasiky“. Je to veľmi praktická skratka na popis situácie alebo toho, ako sa niekto práve cíti. Ja si dnes na úvod článku pomôžem citátom z Pelíškov:

„Rozmohl se nám tady takový nešvar, děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko…

KONGRESOVÝ TURISTA.

V poslednej dobe počúvam a čítam toto slovné spojenie pomerne často a ako profesionálovi mi nedá nenapraviť tento omyl. Nejde totiž len o jazykovedný prešľap, významovo to totiž presne vystihuje rozdiely v rámci odvetví turizmu a Business Meetings.

Čo je to teda kongresový turista? Odborná literatúra niečo také nepozná. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o snahu preložiť z angličtiny účastníka Congress Tourism-u, u nás prekladaného ako kongresový cestovný ruch. Sme teda opäť pri termíne Tourism, čiže cestovný ruch, ktorý predstavuje organizovanú formu cestovania vo forme zájazdov či balíkov služieb. Nejde ani o Travel (individuálne cestovanie), ani o Business Travel (služobné cesty).

Turista je v slovenčine odvodený od turistiky, nie od turizmu, odtiaľ slová ako turistická ubytovňa, turistické chodníky, a podobne. Kongresového turistu by sme teda mali radšej premenovať na kongresového delegáta.

Pokúsim sa to maximálne zjednodušiť a použijem príklad. Predstavte si účastníka kongresu, nazvime ho Karl, Séarlas, Carl, Karel, Carlos, Charles, Карл,.. proste Karl.

Karl je odborník na optoelektroniku z Fínska a chystá sa na odborný kongres o fotonike do Bratislavy. Vie o ňom už rok, lebo na predchádzajúcom ročníku kongresu v Manchestri bolo slávnostne oznámené, že sa ďalšia edícia uskutoční v hlavnom meste Slovenska (pričom organizačný výbor na kongrese pracuje už tretím rokom). Karl si teda nechal vybaviť letenky do Viedne (chvíľu mu trvalo, kým pochopil, že je to letisko kúsok od Bratislavy). Ubytovanie si zabookoval v jednom z hotelov odporúčaných organizátorom za zvýhodnenú cenu. O Bratislave toho veľa nevie. Našťastie, organizátor kongresu pravidelne posiela tipy ako stráviť ten krátky voľný čas, ktorý mu vďaka nabitému odborného programu ostáva. Zapáčila sa mu galéria Nedbalka, ak bude mať čas, určite tam skočí.

Tri kontrolné otázky pre pozorného čitateľa:

Je to Karl, kto sa rozhoduje, či a na ako dlho príde do Bratislavy? NIE, NIE JE.

Je preto zaujímavý ako cieľová skupina pre prevádzkovateľa kongresového centra, alebo pre hotel, prípadne pre caterera? NIE NIE JE.

Má teda zmysel zbierať dáta o ňom ako o „kongresovom turistovi“? Ak ste Convention Bureau, venue, dopravca, caterer, hotel alebo poskytovateľ AV techniky, TAK NIE, NEMÁ. Ak ste Turistické informačné centrum, alebo Tourist Board, tak áno. Radi predsa zistíte, kde všade bol, čo sa mu v meste páčilo a čo by stálo za to vylepšiť.

Kto je teda zaujímavý z pohľadu Business Meetings, z pohľadu naplnenia destinácie či kongresového centra delegátmi? Kto je cieľová skupina, o ktorej by sme mali zbierať údaje? Sú to nákupcovia týchto podujatí, čiže B2B segment. V Karlovom prípade je to teda (napr.) ECOP Alliance, pre ktorú predmetný kongres organizuje jej PCO agentúra. O tomto procese som písala v jednom z prvých blogov.

A ešte jedna poznámka pod čiarou. Nechcem tým vôbec povedať, že by Karl nebol dôležitý. Jeho dojem z kongresu, mesta, krajiny a jej obyvateľov si odnesie domov do Fínska. Ak sa mu Bratislava zapáči, rád sa sem vráti s rodinou či priateľmi. Karl by teda mal byť „predmetom“ záujmu klasických leisure marketingových aktivít a to od momentu, kedy organizátor oznámi Bratislavu ako destináciu pre ďalší kongres. Preto by bolo ideálne, aby sa v čase konania tohto kongresu dostavili na miesto zástupcovia organizácie cestovného ruchu danej destinácie, či už národnej alebo destinačnej. Majú tam totiž „presný zásah“ na niekoľko stoviek až tisícok budúcich návštevníkov, ktorých netreba prácne vyhľadávať, oslovovať a presviedčať. Oni sem prídu tak či tak, otázkou však zostáva, na ako dlho a či tu nechajú viac peňazí ako len na nevyhnutné výdavky za registračný poplatok, hotel a dopravu. A hlavne, či sa radi vrátia. Tieto otázky však nie sú adresované Convention Bureau, ani kongresovému centru, ale na odvetvové štruktúry, ktoré sa venujú „turistom“.

Ja len, aby sme v tom procese plnenia destinácie mali jasno, kto je koho cieľovka. Aby sme sa nedostali do podobnej scény ako v spomínaných Pelíškoch: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu...“